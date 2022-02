OZBILJNA GREŠKA KOJU PRAVE LJUDI S VISOKIM PRITISKOM! Doktorka upozorila šta morate da uradite UVEČE, iako nije "skočio"

Ljudi s visokim pritiskom ponekad će napraviti ovu grešku ako on tokom čitavog dana nije "skočio".

Izvor: RTS/Screenshot

Doktorka Ivana Stefanović iz Hitne pomoći dala je savet pacijentima koji se bore sa visokim pritiskom. Posebno se osvrnula na situaciju koja će mnogima od njih biti poznata - preko celog dana je pritisak bio u granicama normale, pa se zapitate, da li uopšte popiti lek ako nije bilo "skoka"?

Pacijenti ne bi trebalo uveče sami da procenjuju da li piti lekove za pritisak, jer postoje njegovi normalni skokovi i padovi koje onda nećete prepoznati.

"Postoji sve više dokaza da, iako vam je preko dana normalan pritisak, on može skočiti u toku noći. Inače je normalno da pritisak noću padne za deset do 15 odsto. I ako izmerite pritisak i ne vidite taj pad uveče, ili on čak raste, vi zapravo imate nezavisni rizik faktora za neželjeni koronarni događaj", rekla je ona.

Zbog toga je, podvlači doktorka Stefanović, neophodno da pacijenti ne prekidaju terapiju na svoju ruku već da se konsultuju sa lekarom koji će utvrditi kako se njihov pritisak "ponaša" tokom noći.

