DNEVNI HOROSKOP: Škorpija je danas svemoguća, Devica usporena, Blizancima stižu neplanirani troškovi, a vama?

Pročitajte dnevni horoskop za 8. januar!

Ovan

Danas vas i najmanji trud vodi do uspeha, a moguće je i da dobijete novac koji čekate već neko vreme. Dobro je vreme za neke inovacije u poslu. Provedite neko vreme sa porodicom i dragim ljudima, to će vam pomoći da napunite baterije za naredne obaveze.

Bik

Sve držite pod kontrolom, a na poslu imate i pomoć kolega. Sjajno je vreme da isplanirate neko putovanje, ako imate mogućnosti za to. Isplanirajte neke zabavne aktivnosti koje možete da radite sa porodicom i prijateljima ili im priredite neko iznenađenje.

Blizanci

Umorni ste i užasno preopterećeni obavezama. Pomalo ste lenji i nezainteresovani, ali potrudite se barem da to ne bude toliko očigledno. Nervozni ste, a stižu i neki neplanirani troškovi.

Rak

Vaša kreativnost danas dolazi do izražaja. Iskoristite to i kupite neke sitnice kojima biste mogli da osvežite svoj dom. Veoma vam je lepo u vezi, nemojte to da pokvarite tako što ćete zapostaviti partnera.

Lav

Već neko vreme niste u dobroj finansijskoj situaciji, ali danas vam stiže neki dobitak. Dobar je dan i za one koji traže posao, mogli bi da čuju dobre vesti. U vezi vam je dobro, ali morate malo više da se potrudite oko partnera.

Devica

Pospani ste i umorni i to vas sprečava da ostvarite svoje ciljeve. Usporeni ste, pa vam na poslu baš i ne ide dobro. Pazite samo da ne napravite neke greške i osmislite plan za narednih dan.

Vaga

Pod pritiskom ste i sve radite u žurbi, ali uspećete da završite sve što treba. Romantični ste danas, pa iskoristite to da provedete lepe trenutke sa partnerom. Moguća je glavobolja, pijte više vode.

Škorpija

Svi su danas spremni da vam pomognu, tako da ćete završiti čak i ono što vam se čini nemogućim. Pomalo ste zaboravni i rasejani, pa sve proverite dvaput. Ako ste pozvani na neko druženje, idite, moguće je i da upoznate neku interesantnu osobu.

Stelac

Pazite da ne potrošite novac na neke nepotrebne stvari jer biste brzo mogli da se pokajete zbog toga. Ne očekujte previše od ljudi oko sebe jer ćete se razočarati. Pazite i šta pričate, lako biste mogli nekoga nehotice da uvredite.

Jarac

Puni ste energije i samopouzdanja i to primećuju svi oko vas. Iskoristite to da rešite neke obaveze koje vas odavno "čekaju", a pomozite i drugima koji vam zatraže savet. Nemojte da zapostavite privatni život, prijaće vam da provedete malo vremena sa porodicom i prijateljima.

Vodolija

Danas sanjarite i razmišljate "šta bi bilo kad bi bilo", a to vas čini pomalo neodlučnim. Pazite da se ne to ne odrazi loše na vaš posao. Imate manjih finansijskih problema, ali ubrzo će biti rešeni.

Ribe

Sve što danas pipnete pretvara se u zlato, tj. šta god da radite, doneće vam dobru zaradu. Vrlo ste efikasni i sve obaveze obavljate kao od šale. U privatnom životu vas očekuju neke dobre vesti, bićete jako srećni.

