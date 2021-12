IMA 453 PIRSINGA, OD ČEGA JE 278 NA POLNOM ORGANU: Svetski rekorder transformisao telo, otkrio i šta je najbolnije! FOTO

Rolf Buholc drži svetski rekord u broju modifikacija koje je napravio na telu, pogledajte kako izgleda!

Izvor: Youtube/Screenshot/Guinness World Records

Rolf Buholc (61) iz Nemačke svetski je rekorder u broju modifikacija koje je napravio na svom telu. Tetovaže i pirsinzi su za njega način na koji ispoljava svoj identitet, to je njegov način života, a vremenom je sa 516 modifikacija na telu postao Ginisov svetski rekorder.

Ovaj Nemac nije se oduvek na ovaj način isticao svojim izgledom. Štaviše, prvu tetovažu je uradio tek kada je napunio 40 godina, a onda je ubrzo postao "navučen" na ukrašavanje tela, pa je nastavio da niže tetovaže i pirsinge.

Nešto više od 20 godina nakon što je uradio prvu tetovažu, Rolf ima 453 pirsinga, od čega čak 158 na usnama, a 37 na obrvama! Takođe, ima i dva potkožna implanta, koja se nalaze na vrhu glave, poput rogova.

"Mnogi misle da sam đavo, ali ja ne verujem u đavola", kaže on.

Buholc je prvi put dospeo u svetsku javnost 2010. kada ga je Ginis prepoznao kao čoveka sa najvećim brojem pirsinga. Sada ima i implante na zglobovima, a oko 90 odsto tela mu je prekriveno tetovažama. Nije poštedeo čak ni beonjače, koje su sada crne.

"Oči su mastilo, crne su. Veoma su crne, dopadaju mi se", prokomentarisao je ovaj neobičan čovek.

Rolf, koji je inače radnik u telekomunikacijama, pirsinge ima i na svom polnom organu, i to ne jedan, nego čak 278 pirsinga. On tvrdi da to nije negativno uticalo na njegov seksualni život.

"Pirsinge imam odavno, da su predstavljali problem u seksu, davno bi ih se rešio", kaže.

Od svih modifikacija kroz koje je prošao, a bilo ih je zaista mnogo, Buholc kaže da je najbolnije bilo tetoviranje dlana.

"To stvarno boli. Nemam visoku toleranciju na bol", kaže Rolf, koje su oba dlana prekrivena tetovažama.

On je 2012. postavio i drugi rekord, za najveći broj modifikacija na telu, a od tada ih je bilo još dosta i sada ih ima ukupno 516.

Ipak, Rolf ističe da su "modifikacije promenile samo spoljašnjost", te da je on "i dalje isti čovek".