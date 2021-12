NA ULICI JE NAZIVAJU DEMONOM, A ONA OD IZGLEDA ZGRĆE PARE: Želi još tetovaža, otkrila i koji joj je cilj! (FOTO)

Devojka koja svojim izgledom zaista "upada u oči" otkrila zašto tako drastično menja svoj izgled i koji joj je cilj.

Izvor: Instagram/Screenshot/theactualorylan

Kirstin Miligan (22), devojka koja je potrošila skoro 40.000 evra na tetovaže i modifikacije tela, kaže da je ljudi nazivaju demonom na ulici. Ona ističe da joj stranci često prilaze samo da bi joj rekli da mrze njene tetovaže, ali ona ih želi još.

Nešto ranije ove godine, Kirstin je istetovirala čak i očne jabučice, a ova igračica, inače, na OnlyFans-u zarađuje pravo bogatstvo zahvaljujući svom neobičnom izgledu.

Ona je za modifikacije tela počela da se interesuje već u 14. godini života, a već naredne godine je uradila svoju prvu tetovažu. Pored tetovaža, ona je stavila implante u grudi, ima pirsinge na bradavici, jeziku, na obema nozdrvama, kao i na septumu.

"Oduvek sam znala da želim ovako da izgledam, imala sam ovu viziju u glavi odmalena i napokon sam je ispunila", kaže Kirstin. "Sada sam mnogo srećnija nego ranije. Nisam volela sebe ranije, nisam čak ni razumela ko sam, sada osećam da razumem i volim sebe, imam samopouzdanja. Kada ljudi vide moje oči, oni 'bulje' i ne kažu ništa, drugi me pogledaju sa gađenjem ili mi čak priđu i kažu da izgledam odvratno", iskrena je ova devojka.

Najgore reakcije, kaže, ipak dobija od onih koji se kriju iza ekrana.

"Oni vole da kažu da izgledam kao demon, da sam ranije bila mnogo lepša ili da konstatuju da sam sigurno imala teško detinjstvo. Ali, upoznajem i ljude koji su veoma ljubazni, kojima se sve to dopada i žele da se fotografišu sa mnom. Moja porodica i prijatelji nisu iznenađeni mojim izgledom jer je to nešto što sam oduvek želela, ali bili su šokirani kada sam istetovirala očne jabučice. Uradila sam to da bih pokazala svoju različitost, ali i da bih videla koliko ljudi mogu da se šokiraju i uvrede kada nešto ne razumeju ili kada nešto nije norma u društvu".

Od 15. godine kada je uradila prvu tetovažu, Kirstin ih je dodala još mnogo, a sada joj je istetovirana cela leva ruka, različitim motivima, od kojih su neki značajni za njenu porodicu. Kaže da bi kao omiljenu izdvojila leptira na čelu zato što smatra da je to "bilo veoma hrabro".

"Nikad nisam želela da se uklapam, ja sam uvek bila ona koja se izdvaja", priznaje.

Kirstin priznaje da ne namerava da prestane da "ukrašava" svoje telo, a u januaru 2022. godine planira da istetovira i drugu stranu lica.

"Još uvek nisam sigurna šta ću, ali cilj je da pre sledećeg Božića bude istetovirana od glave do pete i nadam se da ću u tome uspeti".

Svima koji vole modifikacije tela poručuje da je važno jedino da ih rade iz ljubavi, ako će ih to usrećiti.

"Treba da radimo samo ono što će nas usrećiti, za mene je to modifikovanje tela, to želim i ostalima ako je to njihov izbor, ništa drugo osim ljubavi i sreće", poručuje.