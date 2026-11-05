Aleksandar Vučić tvrdi da je grupa kriminalaca upala u hotel Hajat u Beogradu i maltretirala goste, optužujući policiju i tužilaštvo da ne reaguju na prijetnje, iznude i nasilje.

Izvor: Instagram/nistv.rs

Bivši predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je "grupa kriminalaca pre dve večeri upala u hotel Hajat" u Beogradu i maltretirala prisutne, navodeći da, uprkos njegovim ranijim upozorenjima o sličnim incidentima, nadležni organi nisu reagovali.

Vučić je u video-objavi na društvenoj mreži TikTok rekao da građani dobijaju prijetnje i zahtjeve za iznudu novca, dok, kako tvrdi, policija i tužilaštvo ne preduzimaju odgovarajuće mere.

"Posle onoga što sam rekao za upade u restorane i sve drugo, prije dvije večeri je banda kriminalaca upala i u hotel Hajat i maltretirala sve prisutne", rekao je Vučić.

On je poručio da će nastaviti da obavještava javnost o takvim slučajevima, jer to, prema njegovim riječima, ne čine nadležni organi.

"Obavještavaću vas o svemu ovome, kad već policija i tužilaštvo neće", naveo je.

Vučić je istakao da, uprkos tome što je ranije govorio o konkretnim slučajevima, n"ije bilo reakcije nadležnih institucija".

"I zanimljivo, iako sam govorio o konkretnim slučajevima, niko ni na koji način nije reagovao, niko nikoga nije priveo, niko nikoga nije uhapsio. Ljudima samo stižu poruke kako, koliko, gdje para da donesu, kako, koliko, gdje će da budu reketirani, prebijani, ubijani, i svi se prave kao da se ništa ne događa" rekao je Vučić.