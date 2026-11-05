Milan Vuković, v.d. direktora Posebne pritvorske jedinice, uhapšen je u Beogradu tokom akcije MUP-a.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Milan Vuković Baka (48), v. d. direktora Posebne pritvorske jedinice Okružnog zatvora u Beogradu, kako mediji saznaju, uhapšen je juče u prestonici.

Vuković se nalazi među grupom policijskih službenika koji su privedeni u opsežnoj akciji Sektora unutrašnje kontrole MUP-a, a među kojima je i direktor Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Igor Žmirić (47).

„Krivično djelo je izvršeno na taj način što su osumnjičeni 14/15. avgusta 2025. godine od oko 22.30 časova do 1.00 čas u Beogradu, u garaži zgrade Vlade Republike Srbije u Nemanjinoj ulici, u stanju uračunljivosti, a bili svjesni svoga djela, čije su izvršenje htjeli i bili svjesni da je njihovo djelo zabranjeno, kao saizvršioci, u svojstvu službenih lica u vršenju službe pri MUP-u R Srbije, Jedinice za obezbjeđenje određenih ličnosti i objekata, primjenom sile i prijetnje, većem broju oštećenih lica nanijeli veliki bol i teške patnje, s ciljem da od njih dobiju obavještenje i da ih zastraše i nezakonito kazne“, navodi se u saopštenju.

Pretresali mu kancelariju zbog Kričkovog telefona

Podśjećamo, Više javno tužilaštvo u Beogradu potvrdilo je da su policijski službenici Službe za borbu protiv korupcije, u okviru zahtjeva za prikupljanje obavještenja, po nalogu Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije tog tužilaštva ušli u prostorije Okružnog zatvora u Beogradu, u cilju provjere navoda anonimne krivične prijave da pritvoreno lice, osumnjičeni bivši načelnik Uprave kriminalističke policije Marko Kričak, posjeduje mobilni telefon.

„Policiji je, pored ostalog, naloženo da izvrši pregled prostorija u kojima boravi osumnjičeni M. K. u Okružnom zatvoru u Beogradu.

Takođe je naloženo da izvrši pregled kancelarije koju koristi v. d. direktora Posebne pritvorske jedinice Okružnog zatvora u Beogradu M. V.“, navodi se u saopštenju tužilaštva.

Kako se dodaje, ukoliko kod pomenutih lica budu pronađeni mobilni telefoni, naloženo je njihovo oduzimanje uz potvrdu o oduzetim stvarima.

„Radnje se preduzimaju u pravcu utvrđivanja postojanja elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti“, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Kričku je juče određen pritvor zbog sumnje da je opstruisao istragu u slučaju „Senjak“ i zlostavljao jednog osumnjičenog.

(Kurir/MONDO)