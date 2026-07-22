Pronađena su tri tijela u rijeci Savi u Hrvatskoj.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Potraga za trojicom nestalih muškaraca u Hrvatskoj dobila je tragičan epilog, nakon što su u utorak, 21. jula, izvučena tri tijela iz rijeke Save na području opštine Rugvica, javlja „HRT“. Policija vjeruje da je riječ o stranim državljanima za kojima se tragalo.

Prema prvim i nezvaničnim informacijama, riječ je o državljanima Egipta. Za sada nijesu poznate okolnosti njihovog nestanka.

Pretpostavlja se da su muškarci pokušali da se okupaju u rijeci, nakon čega su se utopili. O slučaju je za „HRT“ govorio Dario Kezerić, šef Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije.

„Nažalost, potraga je završila tragično. Od prekjuče od 14 časova bili smo na terenu sa 16 vatrogasaca i četiri plovila, zajedno sa policijom, HGSS-om i Crvenim krstom.

Uveče smo prekinuli potragu zbog noćnih uslova, a jutros je nastavljena. Dobio sam informaciju od vatrogasaca da su pronađena dva tijela, a malo kasnije i treće. Sada treba utvrditi da li je riječ o osobama koje su, nažalost, tragično preminule“, izjavio je Kezerić.