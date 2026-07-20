Pevačica Dragana Mirković je morala da prekine koncert u Hrvatskoj, a snimak na kojem se izvinjava publici i plače, obišao je celi region

Izvor: Instagram/srbija_showbizz

Pevačica Dragana Mirković pre osam dana prekinula je nastup u Hrvatskoj zbog iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Snimci njenog emotivnog obraćanja publici preplavili su društvene mreže, ostavljajući obožavaoce u velikoj brizi. Ipak, najnovija objava na njenom profilu otkrila je kakvi su joj dalji planovi.

Dragana je poslala jasnu poruku bez direktnog davanja izjava medijima. Na svom Instagram profilu podelila je najavu za predstojeći koncert na 41. Danima piva u Zrenjaninu, koji je zakazan za 8. avgust u 22 časa, piše Republika.

Vidi opis Poznato u kakvom je stanju Dragana Mirković: Prekinula koncert u Hrvatskoj, sad isplivale nove informacije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Petar Aleksić Br. slika: 11 11 / 11

Ovaj potez jasno nagoveštava da pevačica planira brz povratak na scenu i nastavak svojih poslovnih obaveza, što je donelo ogromno olakšanje svima koji je prate.

Šta se desilo Dragani Mirković?

Dragana Mirković je nastupila na otvaranju jednog kluba u Hrvatskoj, ali je usled zdravstvenih problema bila primorana da koncert privede kraju pre vremena. Na snimcima koji su ubrzo postali viralni vidi se kako se pevačica naslanja na stolicu, vidno potresena i u suzama.

"Ja nažalost neću moći da nastavim večeras, zato što mi je jako loše i moram kod lekara. Hvala vam na razumevanju. Nadam se da se sledeći put vidimo. Hvala vam puno i izvinite", rekla je i napustila binu.

Pogledajte snimak:

(Republika, MONDO)