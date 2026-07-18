Teška tragedija potresla je istočni dio Zagrebačke županije nakon što je dijete izgubilo život tokom igre u dvorištu porodične kuće.

Izvor: Nikola Blazekovic / AFP / Profimedia

U teškoj tragediji koja se dogodila u petak popodne na istoku Zagrebačke županije, dijete je izgubilo život nakon što je, prema prvim policijskim informacijama, tokom igre upalo u iskopinu ispunjenu vodom.

Prema navodima policije, nesreća se dogodila u neograđenom dvorištu porodične kuće. Dijete je, najvjerovatnije tokom igre, upalo u iskopinu dimenzija 55 puta 13 metara, ispunjenu vodom dubine oko jednog metra.

Dijete je pronašao član porodice, koji je odmah pokušao da mu pomogne do dolaska ekipe hitne medicinske pomoći. Ipak, uprkos svim naporima ljekara, život djeteta nije bilo moguće spasiti.

Tijelo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će biti obavljena obdukcija.

Policija sprovodi uviđaj na licu mjesta i utvrđuje sve okolnosti ove tragične nesreće.