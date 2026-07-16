Nezgodno nevrijeme koje je stiglo iz Italije, gdje je padao grad veličine narandže, izazvalo je prirodni fenomen na hrvatskom primorju — nivo mora je u sekundi skakao i padao za skoro metar.

Izvor: Instagram/dalmacijadanas/printscreen

Juče uveče, jaka oluja pogodila je otvoreno more sjevernog i centralnog Jadrana. Popodne se iznad sjeverne Italije razvio sistem grmljavinskih oblaka, gdje su na mjestima bile jake oluje sa gradom koji je dostigao prečnik i do 8 centimetara.

Istovremeno, olujni udari su se osjetili širom Zadarskog arhipelaga. Deset intervencija zbog pada grada i drveća izvršili su zadarski vatrogasci, a jedna jedrilica se prevrnula pravo na rivi, javlja Dalmacija Danas.

Nagle promene nivoa mora zabilježene su u mnogim područjima sjevernog, a posebno centralnog Jadrana. Talas „swashbuckling“ ili „sessile“ pojavio se od Istre do srednjodalmatinskih ostrva. More se prvo izlilo na rivu u Puli, a ista pojava zabilježena je i na nižim djelovima obale u Zadru.

Oko 23 časa, visoka plima od preko 30 centimetara nivoa mora pogodila je Stari Grad, a zatim je more iznenada palo oko 60 centimetara ispod normalnog nivoa, ostavljajući brodove na suvom.

„Na donjem dijelu rive more se podiglo za oko 30 centimetara, a na donjem dijelu za oko deset. Najviše su se iznenadili turisti koji su vjerovatno prvi put vidjeli ovu pojavu. More je nekima bilo do kolena i bježali su od naleta mora. Uslijedila je osjeka, gdje su čamci dodirnuli morsko dno. Svakako veoma zanimljivo za srce ljeta“, rekao je čitalac Dalmacije danas.

Šta je ovaj fenomen

Ova pojava se poslednjih petnaest godina naziva i meteocunami i uzrokovana je mikro promjenama vazdušnog pritiska koje izazivaju oscilacije nivoa mora koje se najviše osjećaju u izduženim i plitkim zalivima, posebno ako su okrenute ka pravcu dolaska talasa, kao što je slučaj u Starom Gradu.