Policija u Barajevu uhapsila je mladića (24) zbog sumnje da je zlostavljao i mučio svoju djevojku (19), a zatim je držao zatvorenu u auto-servisu. Određeno mu je zadržavanje.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović /Shutterstock/Krestofell

Policija u Barajevu uhapsila je u ponedjeljak L. B. (24), zbog sumnje da je počinio krivično djelo zlostavljanje i mučenje nad svojom devetnaestogodišnjom djevojkom M. B., nezvanično saznaju mediji.

Prema nezvaničnim informacijama, L. B. je osumnjičen da je svoju djevojku M. B. (19) zlostavljao i mučio, a potom je držao zatvorenu u svom auto-servisu.

Policija mu je odredila zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.