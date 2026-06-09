Ovo dolazi nakon vijesti da će reper izaći iz zatvora ranije nego što se očekivalo, usred njegove borbe da uloži žalbu na svoju četvorogodišnju kaznu.
Pi Didi je optužen za se*sualno zlostavljanje dječaka glumca tokom razgovora o poslovnim prilikama. Reper Šon "Didi" Kombs navodno je odveo muškarca, koji je u to vrijeme bio dijete, na žurku za umrežavanje na Holivud Hilsima 2007. godine.
Tužilac je naveo da je Didi zatražio privatan razgovor o poslovnim prilikama prije nego što ga je se*sualno zlostavljao, sudeći prema sudskim dokumentima u koje je Dejli Mejl imao uvid.
Muškarac, koji je bio dijete u vrijeme navodnog napada, tvrdio je da je Didi nad njim izvršio se*sualni čin.
Rekao je da mu je bilo neprijatno prije navodnog napada, kao i da mu je reper nakon toga rekao da će ga „imati na umu za potencijalne prilike“.
On je rekao da je Didi potom napustio prostoriju, a da je dječak glumac ubrzo nakon toga otišao sa žurke, šokiran onim što se dogodilo. Glumac tuži Diddija i pojedine agente, za koje tvrdi da su imali dužnost da ga zaštite, tražeći odštetu.
Ovo su takozvane "bele žurke" na kojima su se, prema tvrdnjama mnogih, dešavale jezive stvari:
Paf Dedi optužen za zlostavljanje dječaka: Glumac iznio nove stravične optužbe u javnost
Reperov predstavnik Džuda Engelmajer rekao je za Dejli Mejl:
"Optužbe ovog takozvanog neimenovanog dječaka glumca su lažne i smiješne. On je samo još jedan mrzitelj u dugom nizu ljudi koji pokušavaju da uskoče u voz za laku zaradu, podstaknuti advokatima za lične povrede. Gospodin Kombs nikada nikoga nije se*sualno zlostavljao, a to uključuje i bilo koje dijete! Ove optužbe će biti opovrgnute kao i sve ostale."
Ovo dolazi nakon vijesti da će reper izaći iz zatvora ranije nego što se očekivalo, usred njegove borbe da uloži žalbu na svoju četvorogodišnju kaznu.
Paf Dedi optužen za zlostavljanje dječaka: Glumac iznio nove stravične optužbe u javnost
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Hip-hop mogul, osuđen po dvije tačke optužnice za prevoz radi prostitucije, sada će izaći na slobodu mjesec i po dana ranije u odnosu na prethodni datum puštanja, koji je bio 4. jun 2028. godine.
Izvor: Kurir/ Mondo