logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Paf Dedi optužen za zlostavljanje dječaka: Glumac iznio nove stravične optužbe u javnost

Paf Dedi optužen za zlostavljanje dječaka: Glumac iznio nove stravične optužbe u javnost

Autor Đorđe Milošević
0

Ovo dolazi nakon vijesti da će reper izaći iz zatvora ranije nego što se očekivalo, usred njegove borbe da uloži žalbu na svoju četvorogodišnju kaznu.

Paf Dedi optužen za zlostavljanje dječaka Izvor: YouTube/ Wendy Williams Show

Pi Didi je optužen za se*sualno zlostavljanje dječaka glumca tokom razgovora o poslovnim prilikama. Reper Šon "Didi" Kombs navodno je odveo muškarca, koji je u to vrijeme bio dijete, na žurku za umrežavanje na Holivud Hilsima 2007. godine.

Tužilac je naveo da je Didi zatražio privatan razgovor o poslovnim prilikama prije nego što ga je se*sualno zlostavljao, sudeći prema sudskim dokumentima u koje je Dejli Mejl imao uvid.

Muškarac, koji je bio dijete u vrijeme navodnog napada, tvrdio je da je Didi nad njim izvršio se*sualni čin.

Rekao je da mu je bilo neprijatno prije navodnog napada, kao i da mu je reper nakon toga rekao da će ga „imati na umu za potencijalne prilike“.

On je rekao da je Didi potom napustio prostoriju, a da je dječak glumac ubrzo nakon toga otišao sa žurke, šokiran onim što se dogodilo. Glumac tuži Diddija i pojedine agente, za koje tvrdi da su imali dužnost da ga zaštite, tražeći odštetu.

Ovo su takozvane "bele žurke" na kojima su se, prema tvrdnjama mnogih, dešavale jezive stvari:

Reperov predstavnik Džuda Engelmajer rekao je za Dejli Mejl:

"Optužbe ovog takozvanog neimenovanog dječaka glumca su lažne i smiješne. On je samo još jedan mrzitelj u dugom nizu ljudi koji pokušavaju da uskoče u voz za laku zaradu, podstaknuti advokatima za lične povrede. Gospodin Kombs nikada nikoga nije se*sualno zlostavljao, a to uključuje i bilo koje dijete! Ove optužbe će biti opovrgnute kao i sve ostale."

Ovo dolazi nakon vijesti da će reper izaći iz zatvora ranije nego što se očekivalo, usred njegove borbe da uloži žalbu na svoju četvorogodišnju kaznu.

Hip-hop mogul, osuđen po dvije tačke optužnice za prevoz radi prostitucije, sada će izaći na slobodu mjesec i po dana ranije u odnosu na prethodni datum puštanja, koji je bio 4. jun 2028. godine.

Izvor: Kurir/ Mondo

Tagovi

Paf Dedi optužbe zlostavljanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ