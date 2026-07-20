Ugašen "TikTok" nalog kontroverznog jutjubera Faraona nakon privođenja i informativnog razgovora, ukloniće se i sav njegov sadržaj sa interneta.

Izvor: Printscreen/youtube/Faraon

Jutjuber, influenser i reper koji je u javnosti poznat kao Faraon pušten je nakon privođenja i informativnog razgovora u policiji. Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) saoštilo je danas da je uklonjen njegov "TikTok" nalog i da će sav sadržaj biti uklonjen sa interneta.

Ugašeni nalozi Faraona, ukloniće se i sav njegov sadržaj

Ministarstvo unutrašnjih poslova ugasilo je "TikTok" nalog Faraona po zahtjevu Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku. MUP je uputio i zahtjev kompaniji "Gugl" za uklanjanje spornog sadržaja i preduzimanje odgovarajućih mjera u vezi sa njegovim "Jutjub" nalogom.

"TikTok nalog lica poznatog pod nadimkom 'Faraon' ugašen je po zahtjevu Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku Ministarstva unutrašnjih poslova, u nastavku postupanja u ovom predmetu, a sporni video- sadržaji su uklonjeni. Istovremeno, kompaniji Google upućen je zahtjev za uklanjanje spornih sadržaja i preduzimanje odgovarajućih mjera u vezi sa YouTube nalogom osumnjičenog, po kojem se očekuje postupanje u najkraćem roku.

Podsjećamo da su policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala odmah po prijemu prijave, u najhitnijem roku, identifikovali osumnjičeno lice i preduzeli sve mjere i radnje iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova radi obezbjeđenja dokaza i rasvjetljavanja svih okolnosti ovog slučaja. Policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala nastavljaju rad na ovom predmetu u saradnji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. U toku je forenzičko vještačenje privremeno oduzetih elektronskih uređaja, kao i druge dokazne radnje u cilju potpunog utvrđivanja svih relevantnih činjenica, dok će o daljem procesnom statusu osumnjičenog, u skladu sa zakonom i na osnovu prikupljenih dokaza, odlučivati nadležno javno tužilaštvo", navodi se u saopštenju MUP-a.

Vidi opis Ugašen nalog Faraona, ukloniće se i sav sadržaj sa interneta: Hitno se oglasio MUP nakon njegovog privođenja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 17 / 17

Šta je Ministarstvo unutrašnjih poslova otkrilo o Faraonu?

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je u ptak 17. jula otkrilo da se protiv njega vode dva krivična postupka - nedozvoljena polna radnja i polno uznemiravanje nakon što je pokušao da obljubi više maloljetnih djevojčica.

“Nakon što su na više društvenih mreža uočeni video-zapisi u kojima nalog pod nazivom 'Faraon' promoviše pedofiliju i zloupotrebu maloljetnih lica u p**nografske svrhe, policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u saradnji sa Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici i Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su korisnika navedenog naloga kao M. R. (1995) iz Sremske Mitrovice. Protiv njega su tokom 2025. i 2026. godine već podnete krivične prijave zbog krivičnih djela nedozvoljene polne radnje i polnog uznemiravanja, nakon što je pokušao obljubu više maloljetnih djevojčica.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, navedeno lice je istog dana dovedeno u prostorije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, nakon čega je izvršen pretres stana i drugih prostorija koje koristi, a elektronski uređaji su, uz potvrdu, privremeno oduzeti radi daljeg vještačenja. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da, kroz rad Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, preduzima mjere usmjerene na otkrivanje i procesuiranje svih oblika seksualne eksploatacije i zlostavljanja djece na internetu, uz istovremeno sprovođenje preventivnih aktivnosti čiji je cilj bezbjednije digitalno okruženje za djecu“, navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.