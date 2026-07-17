MUP otkrio ko stoji iza naloga "Faraon" - osumnjičeni M.R. je odranije poznat policiji i protiv njega su već podnijete krivične prijave zbog pokušaja obljube više maloljetnih djevojčica.

Izvor: Printscreen/youtube/Faraon

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) oglasilo se saopštenjem povodom bure koja je nastala u javnosti zbog pjesme i spota "Faraona" koja promoviše pedofiliju. Reč je o M.R. (31) iz Sremske Mitrovice protiv kog su tokom 2025. i 2026. godine već podnijete krivične prijave zbog krivičnih djela nedozvoljena polne radnje i polnog uznemiravanja nakon što je pokušao da obljuvi više maloljetnih djevojčica.

"Nakon što su na više društvenih mreža uočeni video-zapisi u kojima nalog pod nazivom 'Faraon' promoviše pedofiliju i zloupotrebu maloljetnih lica u pornografske svrhe, policijski službenici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, u saradnji sa Policijskom upravom u Sremskoj Mitrovici i Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, identifikovali su korisnika navedenog naloga kao M. R. (1995) iz Sremske Mitrovice. Protiv njega su tokom 2025. i 2026. godine već podnijete krivične prijave zbog krivičnih djela nedozvoljene polne radnje i polnog uznemiravanja, nakon što je pokušao obljubu više maloljetnih djevojčica.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, navedeno lice je istog dana dovedeno u prostorije Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici, nakon čega je izvršen pretres stana i drugih prostorija koje koristi, a elektronski uređaji su, uz potvrdu, privremeno oduzeti radi daljeg vještačenja. Ministarstvo unutrašnjih poslova nastavlja da, kroz rad Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala i u saradnji sa nadležnim tužilaštvima, preduzima mjere usmjerene na otkrivanje i procesuiranje svih oblika seksualne eksploatacije i zlostavljanja djece na internetu, uz istovremeno sprovođenje preventivnih aktivnosti čiji je cilj bezbednije digitalno okruženje za djecu", navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova.

Vidi opis Faraon pokušao da obljubi više maloljetnih djevojčica: MUP Srbije se hitno oglasio o jutjuberu koji promoviše pedofiliju Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ko je Faraon?

Faraon je jutjuber koji je dospio u žižu javnosti zbog pjesme "Žig zveri". Pre toga je već privukao pažnju u pjesmama "Krop top" i "Hello Kitty", a poslednjom pjesmom "Žig zveri", koja je objavljena 30. juna ove godine, je prešao granicu.

U spotu te pjesme se plišane igračke, bukvar, kašice za bebe i se**ualizuju se djevojčice koje imaju manje od 18 godina. On je to sve predstavio kao umjetnost iako se tekst i spot pjesme ne slažu sa njegovim tvrdnjama o tome zbog jasnih i nedvosmislenih poruka koje šalje ova pjesma.

Portal MONDO prvi je pokrenuo pitanje odgovornosti, kontaktirane su i brojne nadležne institucije, a uslijedila je i reakcija javnosti pokretanjem peticije koju je već potpisao veliki broj građana. Potvrda da je riječ o spornom reperu došla je nakon oglašavanja Ministarstva unutrašnjih poslova koje je otkrilo da su protiv njega već podnete krivične prijave.