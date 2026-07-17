Pokrenuta peticija protiv Faraona: Srpskom jutjuberu koji je zgrozio javnost uznemirujućim spotovima gase profile?

Jutjuber Faraon izazvao je zgražavanje javnosti zbog lascivnog spota i teksta pjesme "Žig zveri" zbog čega je sada pokrenuta građanska peticija protiv njega.

Izvor: Printscreen/TikTok

Srpski jutjuber Faraon našao se na meti žestokih osuda nakon što je objavio pjesmu "Žig zveri" u kojoj se*sualizuje djevojčice ispod 18 godina.

U uznemirujućim kadrovima njegovog spota, koji prati skandalozan tekst, vide se plišane igračke, kašice za bebe, bukvar, a djevojka u spotu u jednom trenutku čak i gasi rođendansku svjećicu na kojoj je brojka jedan.

Takođe, u prvim kadrovima se vidi i "ikona" na kojoj je Faraon sa vampirskim zubima i vejpom uz natpis: "Sveti tatica", a pred kojom se moli djevojka.

Javnost je o ovoj problematičnoj numeri prvi alarmirao portal MONDO, koji je i pokrenuo pitanje moralne i pravne odgovornosti domaćeg jutjubera.

Zbog skandaloznih aluzija na intimne odnose sa maloljetnim licima, širom Srbije je pokrenuta građanska peticija za gašenje Faraonovih profila i njegovo procesuiranje.

Do ovog trenutka, peticiju je potpisala 1.271 osoba.

Može li Faraon krivično da odgovara?

Advokatica Ljubica Raškov za MONDO je objasnila pravne aspekte ovog slučaja.

Prema riječima advokatice Raškov, detaljna pravna analiza spornog teksta pokazuje da, sa stanovišta zakona, nema osnova za pokretanje krivičnog postupka. "U vezi reči teksta objavljene sporne pjesme, iako je moralno za osudu, ne utvrđuju se elementi nijednog krivičnog djela prema zakonodavstvu Republike Srbije", ističe advokatica Raškov za MONDO.

Izvor: Printscreen/youtube/Faraon

Ona objašnjava da tekst ne sadrži direktne, eksplicitne zakonske povrede, već se kreće u zoni nagovještaja. "Navodi teksta predstavljaju audio aluzije. Nažalost, koliko god da je tekst neprimeren, ne krše se odredbe Krivičnog zakonika", ističe naša sagovornica.