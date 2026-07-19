U domu za stare na Karaburmi uhapšen je B. F. (70) jer je fizički napao dvije korisnice. Jedna žena (84) zadobila je teške, a druga (73) lake povrede. Nasilniku je određeno zadržavanje

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

U jednom domu za stara lica na Karaburmi u petak je došlo do incidenta u kojem je jedan korisnik fizički napao dvije žene, nakon čega je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo nanošenje teških tjelesnih povreda, nezvanično saznaju mediji.

Kako se nezvanično saznaje, B. F. (70) fizički je nasrnuo na V. M. (73), kojoj je nanio povrede ruke, a potom je napao i D. V. (84), koju je, prema navodima, vukao i gurao.

Povrijeđene žene prevezene su u Urgentni centar, gdje im je ukazana ljekarska pomoć. Kod D. V. konstatovane su teške tjelesne povrede, dok je V. M. zadobila lake tjelesne povrede.

Pripadnici policije uhapsili su osumnjičenog i odredili mu zadržavanje do 48 sati.

Protiv njega je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nanošenje teških tjelesnih povreda. Nadležni organi nastavljaju istragu kako bi utvrdili sve okolnosti incidenta.