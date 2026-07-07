U saopštenju se navodi da se L.P. dovodi u vezu sa jednom organizovanom kriminalnom grupom (OKG), te da je osumnjičen za krivična djela sa elementima nasilja.

Izvor: MONDO/ GORDANA ŠĆEPANOVIĆ

L.P. (21) iz Nikšića, operativno interesantno lice, za kojim je bila raspisana potjernica, uhapšen je zbog sumnje da je teško povrijedio dvije osobe, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

U saopštenju se navodi da se L.P. dovodi u vezu sa jednom organizovanom kriminalnom grupom (OKG), te da je osumnjičen za krivična djela sa elementima nasilja.

"Policijski službenici su juče, preduzimajući operativno-taktičke i kriminalističke mjere i radnje, locirali L.P. u stambenom objektu koji koristi njemu blisko lice, u kojem se isti skrivao", ističe se u saopštenju.

Iz UP su kazali da su policajci pretresli objekat u kojem je boravio te da su tom prilikom oduzeti marihuana, 126 tableta, kao i mobilni telefon koji će biti predmet daljih vještačenja.

"Za L.P. je od strane Odjeljenja bezbjednosti Nikšić bila raspisana potjernica radi njegovog pronalaska i sprovođenja nadležnom državnom tužilaštvu. L.P. je po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću lišen slobode zbog sumnje da je izvršio dva krivična djela teška tjelesna povreda, počinjena u prethodnom periodu na štetu dva lica, u dva odvojena događaja na teritoriji opštine Nikšić", piše u saopštenju UP.