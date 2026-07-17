Kako su naveli, osumnjičeni je 15. jula, u porodičnoj kući u Podgorici, vanbračnu suprugu gurao rukama i zadao joj udarce nogom, nanijevši joj tako lake tjelesne povrede.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata V.I. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, saopštili su iz tog tužilaštva.

Kako su naveli, osumnjičeni je 15.jula, u porodičnoj kući u Podgorici, vanbračnu suprugu gurao rukama i zadao joj udarce nogom, nanijevši joj tako lake tjelesne povrede.