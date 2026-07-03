Prema navodima tužilaštva, optuženi je mjesecima fizički i seksualno zlostavljao vanbračnu suprugu, a potom je primoravao na težak fizički rad i prisvajao novac od prodaje prikupljenog materijala.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vijeće Višeg suda potvrdilo je optužnicu protiv E.A., koju je Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo 29. maja ove godine zbog produženog krivičnog djela silovanje, produženog krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i krivičnog djela trgovina ljudima, prenosi portal CdM.

Kako prenosi portal CdM, rješenje o potvrđivanju optužnice donijeto je 16. juna, a iz Višeg državnog tužilaštva saopšteno je da se optuženom na teret stavlja višemjesečno fizičko, seksualno i psihičko zlostavljanje vanbračne supruge R.N.

Prema navodima optužnice, E.A. je od 9. oktobra do 29. novembra 2025. godine u porodičnoj kući u Podgorici više puta primjenjivao nasilje nad oštećenom, koristeći opasna oruđa i druga sredstva pogodna za nanošenje povreda. Portal CdM prenosi da je žrtvi zadavao udarce rukama, nogama, metalnom šipkom, drvenom držalicom i drugim predmetima u predjelu glave i tijela, usljed čega je zadobila teške tjelesne povrede.

Optužnicom se E.A. tereti i da je u istom periodu, uz primjenu sile, više puta izvršio obljubu nad oštećenom. Osim toga, prema navodima tužilaštva, iskorišćavao je njene teške materijalne prilike tako što ju je svakodnevno primoravao na obavljanje teških fizičkih poslova, prenosi portal CdM.

Kako se navodi, oštećenu je tjerao da sa tuđih imanja prikuplja i prenosi drvene palete koje je koristio za ogrijev, dok je dio prodavao i novac od njihove prodaje zadržavao za sebe. Postupak protiv optuženog biće nastavljen pred Višim sudom u Podgorici, prenosi portal CdM.