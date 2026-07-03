Prema navodima Tužilaštva, incident se dogodio u prisustvu službenica Centra za socijalni rad.

Izvor: MONDO

Osnovno državno tužilaštvo na Cetinju odredilo je zadržavanje R.V. iz Cetinja zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, prenosi CdM.

Prema navodima Tužilaštva, incident se dogodio u prisustvu službenica Centra za socijalni rad.

“Naime, postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni, u prisustvu službenica Centra za socijalni rad, svojoj majci zadao udarac otvorenom šakom u predjelu lica, nakon čega je prisutnima uputio ozbiljne prijetnje riječima da će kupiti pištolj i ubuti njih i druge osobe”, saopštilo je ODT Cetinje.

Iz Tužilaštva navode da je državni tužilac, imajući u vidu način izvršenja djela, ozbiljnost prijetnji i zakonske uslove za određivanje zadržavanja, donio rješenje kojim je osumnjičenom određeno zadržavanje do 72 sata od trenutka hapšenja, piše CdM.

“Osnovno državno tužilaštvo će, nakon sprovedenih dokaznih radnji i prikupljanja svih relevantnih dokaza, donijeti odluku u skladu sa zakonom, uz poštovanje predpostavke nevinosti, prema kojoj se svako smatra nevinim dok se njegova krivica ne utvrdi pravosnažnom odlukom suda”, zaključuju iz tog Tužilaštva.