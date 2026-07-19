Grupa muškaraca, za koje se sumnja da su državljani Bugarske, ukrala je novac sa recepcije motela "Jerina" na auto-putu kod Smedereva. Snimak ove drske krađe osvanuo je na mrežama.

Izvor: Instagram/192_rs

U motelu „Jerina“ na auto-putu kod Smedereva dogodila se drska krađa kada je grupa muškaraca odnijela novac iz fioke na recepciji, navodi stranica 192_rs.

U međuvremenu se pojavio i snimak sa nadzornih kamera koji jasno bilježi trenutak u kojem osumnjičeni, za koje se pretpostavlja da su državljani Bugarske, koriste nepažnju zaposlenih i prazne kasu.

Slučaj je prijavljen nadležnim organima, a na osnovu video-zapisa radi se na brzoj identifikaciji počinilaca.