Ponavljanje istih ili istovrsnih krivičnih djela stvara zakonsku obavezu suda da izriče strože kazne. Kazne u slučaju višestrukog povrata moraju biti iznad polovine raspona propisane kazne, poručuju iz Osnovnog suda u Podgorici

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Osnovni sud u Podgorici oglasio se povodom slučaja izricanja kazne zatvora u trajanju od pet godina Podgoričaninu I.M.(45) za krivično djelo teška krađa zbog obijanja aparata sa grickalicama i slatkišima, i pojasnio su razlog visine kazne četiri prethodne krađe.

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“Ponavljanje istih ili istovrsnih krivičnih djela stvara zakonsku obavezu suda da izriče strože kazne. Kazne u slučaju višestrukog povrata moraju biti iznad polovine raspona propisane kazne.

Presudom Osnovnog suda u Podgorici K.br. 335/25 od 18.12.2025. godine, koju je donio sudija Borko Lončar, okrivljeni M.I. je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina u koju kaznu mu je uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru od 14.02.2025. godine pa nadalje.

Navedena presuda je potvrđena presudom Višeg suda u Podgorici Kž.br. 145/26 od 11.03.2026. godine.

Krvičnim zakonikom Crne Gore predviđeno je na koji način se izriče kazna u slučaju višestrukog povrat, kada je za krivično djelo propisana kazna zatvora, sud izriče kaznu iznad polovine raspona propisane kazne, ako je učinilac ranije bio dva ili više puta osuđivan za ista ili istovrsna krivična djela učinjena sa umišljajem na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci.

Za krivično djelo teška krađa propisana je kazna zatvora u trajanju od jedne do osam godina. U konkretnom slučaju okrivljeni M.I. je ranije više puta osuđivan (14 puta), od čega četiri puta za ista ili istovrsna krivična djela učinjena sa umišljajem na kazne zatvora preko šest mjeseci. U tom smislu, sud je shodno zakonu bio u obavezi da okrivljenog M.I. za predmetno krivično djelo osudi na kaznu zatvora iznad polovine raspona propisane kazne, odnosno preko četiri godine i šest mjeseci.

Inače, na ovaj način (primjenom čl. 44 KZ CG) izrečene kazne nijesu rijetkost u Osnovnog sudu u Podgorici. Presudom ovog suda K.br. 353/25 od 21.07.2025. godine okrivljeni V.Z. je osuđen pravosnažno zbog krivičnog djela teška krađa na kaznu zatvora u trajanju od pet godina. Presudom ovog suda K.br. 331/26 od 11.05.2026. godine okrivljeni B.O. osuđen je pravosnažno zbog krivičnog djela teška krađa na kaznu zatvora u trajanju od pet godina.

Presudom ovog suda K.br. 588/24 od 29.10.2024. godine okrivljeni A.S. je osuđen pravosnažno zbog krivičnog djela teška krađa na kaznu zatvora u trajanju od pet godina. Presudom ovog suda K.br. 880/24 od 18.07.2025. godine okrivljeni K.B. je osuđen pravosnažno zbog krivičnog djela teška krađa na kaznu zatvora u trajanju od pet godina.

Presudom ovog suda K.br. 806/24 od 16.05.2025. godine okrivljeni B.S. je osuđen pravosnažno zbog krivičnog djela teška krađa u pokušaju na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i 10 mjeseci.

Krivične sankcije se individualizuju na način što se prilagođavaju konkretnom učiniocu i konkretnom krivičnom djelu. Prilikom poređenja sankcija koje su primjenjene prema različitim

učiniocima za različita krivična djela treba biti vrlo oprezan i voditi računa o različitostima svakog slučaja”.