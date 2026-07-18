Tužilaštvo tvrdi da je muškarac (65) usmrtio doktora sa devet ubodnih rana, dok je njegova supruga (59) pomagala u prikrivanju tragova zločina.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policija u Skoplju uhapsila je supružnike osumnjičene da su prije dvije godine ubili doktora opšte prakse Acu Trpovskog, čije je tijelo pronađeno na području Autokomande, na parkingu ispred poliklinike „Željezara“ u Skoplju.

Trpovski, ljekar zaposlen u toj zdravstvenoj ustanovi, pronađen je mrtav 21. marta 2024. godine u svom automobilu, sa više ubodnih rana po tijelu.

Tužilaštvo Sjeverne Makedonije saopštilo je da je tokom istrage prikupljeno dovoljno dokaza koji, kako navode, ukazuju na to da je zločin izvršio 65-godišnji muškarac, dok mu je njegova 59-godišnja supruga pomagala u prikrivanju tragova.

„Osumnjičeni je 21. marta 2024. godine na parkingu u naselju Autokomanda sa umišljajem lišio života Acu Trpovskog. U tome mu je pomagala njegova supruga, koja je prikrivala sredstva izvršenja i tragove krivičnog djela“, saopštilo je tužilaštvo.

Prema navodima istrage, žena je prethodno dogovorila sastanak sa ljekarom na parkingu. Nakon što je ušla u njegov automobil, na lice mjesta je stigao njen suprug.

On je, kako se sumnja, otvorio vrata vozila, izvukao Trpovskog i nakon rasprave ga napao nožem. Ljekaru je, prema navodima tužilaštva, nanio devet ubodnih rana u predjelu grudi i tijela, od kojih je preminuo na licu mjesta.

Nakon ubistva, osumnjičeni su navodno tijelo stavili na prednje sjedište automobila, a muškarac je potom vozilo odvezao do parkinga ispred poliklinike „Željezara“, gdje je tijelo prebacio na mjesto vozača kako bi prikrio okolnosti zločina.

Istraga navodi da je supruga potom obrisala tragove iz automobila, nakon čega su zajedno pobjegli.

Tijelo ubijenog ljekara ranije su pronašli njegovi sinovi, koji su počeli potragu nakon što se nije vratio kući poslije završetka radnog dana.

Javni tužilac zatražio je od Osnovnog krivičnog suda u Skoplju da se za oboje osumnjičenih odredi pritvor.