Viši sud u Beogradu osudio je roditelje dječaka ubice na višegodišnje zatvorske kazne zbog zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Viši sud u Beogradu dostavio je strankama u postupku pisani otpravak prvostepene presude kojom su Vladimir i Miljana Kecmanović, roditelji dječaka ubice koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar“ počinio masovno ubistvo, osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne.

Kako je za Tanjug potvrdila portparolka suda Ivona Čogurić, pisani otpravak presude proslijeđen je 14. jula Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, okrivljenima i njihovim braniocima. Nakon prijema pisanog obrazloženja, i tužilaštvo i odbrana imaju pravo da ulože žalbu Apelacionom sudu u Beogradu, prenosi Telegraf, pozivajući se na Tanjug.

Podsjetimo, Viši sud je 18. juna Vladimira Kecmanovića osudio na 14 i po godina zatvora zbog teškog djela protiv opšte sigurnosti i zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica, dok je Miljana Kecmanović osuđena na dvije godine i 11 mjeseci zatvora zbog zapuštanja i zlostavljanja maloljetnog lica.

Riječ je o drugoj prvostepenoj presudi u ovom predmetu, nakon što je Apelacioni sud ukinuo prethodnu odluku i naložio novo suđenje.

Maloljetnik, koji je 3. maja 2023. godine iz dva očeva pištolja usmrtio devetoro učenika i školskog čuvara, a ranio petoro djece i nastavnicu istorije, u trenutku izvršenja zločina nije imao navršenih 14 godina i zbog toga nije krivično odgovoran.

(Telegraf/MONDO)