U Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je S. S. (20) zbog sumnje da je putem telefona prijetio smrću G. S., koji je ranije bio meta pucnjave u kafiću na Novom Beogradu.

Izvor: Kurir/Marko Karović

U Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je S. S. (20), osumnjičen da je 26. maja putem mobilnog telefona uputio prijetnje smrću G. S, vlasniku kafića "Džeri" na Novom Beogradu.

Kako je saopšteno, oštećeni je prijetnje shvatio ozbiljno, osjetio se ugroženim i slučaj prijavio policiji. Osumnjičeni je po nalogu tužilaštva zadržan do 48 sati, a na saslušanju je djelimično priznao izvršenje krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti.

Tužilaštvo je predložilo određivanje pritvora.

Prijetnje su uslijedile nakon niza ozbiljnih incidenata povezanih sa istim lokalom. Samo dva dana ranije u kafiću "Džeri" dogodila se pucnjava u kojoj je, prema sumnjama istražitelja, meta bio upravo G. S. Tada je M. D. (24) ušao u lokal i ispalio pet hitaca iz revolvera, pri čemu je ranio vlasnika.

Podsjećanja radi, početkom februara na isti ugostiteljski objekat bačena je i eksplozivna naprava.