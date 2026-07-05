Sačekao ga na okretnici pa brutalno napao: Osveta zbog zatvorenih vrata trole na Slavij

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nezapamćena drama dogodila se jutros oko 10 časova na Zvezdari, u Ulici braće Srnića, gdje je stariji muškarac fizički napao i pretukao vozača trolejbusa Jovana R. (42).

Prema dostupnim informacijama, vozač se nalazio na okretnici, gdje vozači tokom pauza odmaraju, kada je stariji muškarac iznenada prišao i bez ikakvog povoda počeo da ga udara.

Kako se saznaje, razlog napada bio je raniji incident na Slaviji, kada je vozač, navodno, zatvorio vrata trolejbusa prije nego što je stariji muškarac uspio da uđe.

Muškarac je, prema navodima, kasnije pronašao vozača na Zvezdari i fizički ga napao.

Pretučeni vozač izjavio je da se sjeća tog događaja, ali je istakao da tada nije bilo moguće ponovo otvoriti vrata vozila putniku.

Nakon napada intervenisala je i Hitna pomoć, a vozaču su konstatovane lakše tjelesne povrede.