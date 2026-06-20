U Beogradu je došlo do nesreće u kojoj je muškarac B.N. (1973) zadobio teške tjelesne povrede, nakon što je u pijanom stanju pao sa terase stana na drugom spratu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Incident se dogodio u četvrtak u Ulici internacionalnih brigada na Vračaru. B.N. je izašao na terasu stana, a zatim se u jednom trenutku nagnuo preko ograde i pao. U trenutku pada u stanu je bila njegova djevojka I.G. (1980).

Povrijeđenom muškarcu ukazana je ljekarska pomoć na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA). Na VMA je obavljeno i alkotestiranje kojim je utvrđeno da je B.N. imao dva promila alkohola u krvi.

Kod njega su konstatovane teške tjelesne povrede i zadržan je na daljem liječenju.