Na graničnom prelazu Batrovci uhapšen D. K. iz Novog Sada sa 200 kilograma marihuane i 2,4 kilograma kokaina. Policija sprovodi istragu.

Izvor: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su D. K. (51) iz Novog Sada nakon što je na Graničnom prelazu Batrovci, u teretnom vozilu kojim je upravljao, pronađena velika količina marihuane i kokaina.

Pripadnici MUP-a, UKP-a i Službe za borbu protiv droga, u saradnji sa pripadnicima Uprave granične policije i Upravom carina, noćas su na Graničnom prelazu Granični prelaz Batrovci zaplenili oko 200 kilograma marihuane i oko 2,4 kilograma kokaina.

Droga je pronađena pregledom teretnog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni D. K. (1974) iz Novi Sad.

Kako je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, osumnjičeni se tereti za krivično djelo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Droga pronađena u kamionu tokom noći

Nakon hapšenja, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.