Muškarac pronađen mrtav u stanu na Paliluli, a prema prvim informacijama sumnja se na samoubistvo. Tijelo je poslato na obdukciju.

Danas u stanu u kom je živio na Paliluli, zatečen je mrtav Milomir Joksimović zvani Miša Omega, saznaju mediji.

Prve informacije ukazuju da je izvršio samoubistvo iz vatrenog oružija.

U razgovoru sa komšijama, kažu da je živio sam, da je bio bolestan i da su ga slabo viđali.

O navedenom je obaviještena policija, koja je došla na lice mjesta, i u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, tijelo pokojnog je poslato na sudsko-medicinsku obdukciju.

