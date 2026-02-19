Beogradska policija intenzivno traga za dvojicom nepoznatih muškaraca koji su prije deset dana izvršili brutalno razbojništvo u okolini prestonice.

Beogradska policija intenzivno traga za dvojicom nepoznatih muškaraca koji su izvršili brutalno razbojništvo u okolini prijestonice. Prema nezvaničnim saznanjima, žrtva je prošla kroz pravu agoniju, a detalji ovog svirepog napada koji se dogodio prije deset dana tek sada šokiraju javnost.

Napadači su bili detaljno pripremljeni za akciju. U dom žrtve upali su pod okriljem noći, a njihov primarni cilj bila je novčana ušteđevina koju je nesrećni čovek godinama čuvao.

"Nisu mu dali šansu"

Žrtva je istražiteljima potvrdila da su razbojnici bili maskirani, što dodatno otežava identifikaciju, ali ukazuje na to da su napadači profesionalci koji ništa nisu prepustili slučaju. Čim su ušli u objekat, muškarca su vezali, a potom počeli sa zvijerskim mučenjem.

Prema nezvaničnim informacijama, napadači su nesrećnog čoveka davili i fizički maltretirali sve dok, u samrtnom strahu, nije otkrio tačnu lokaciju gdje se nalazi novac. Nakon što su dobili šta su želeli, uzeli su svu ušteđevinu i pobjegli u nepoznatom pravcu.

Ćerka potvrdila dolazak policije

Iako su tragovi traume i dalje vidljivi, porodica iz bezbjednosnih razloga ne želi da istupa u javnost. Ćerka žrtve kratko je potvrdila da je policija obavila uviđaj.

"Ne želimo da dajemo nikakve izjave niti da otkrivamo detalje. Policija je bila ovde i oni rade na slučaju", izjavila je ćerka oštećenog.

Zbog bezbjednosti porodice, identitet čoveka kao i tačno mesto u okolini Beograda gdje se nemili događaj desio, za sada se neće objavljivati, s obzirom na to da su opasni i maskirani napadači i dalje na slobodi.

Tužilaštvo pokrenulo istragu

O cijelom slučaju odmah je objavešteno nadležno tužilaštvo. Policija trenutno češlja teren i provjerava snimke sa nadzornih kamera u širem krugu naselja kako bi se ušlo u trag vozilu kojim su razbojnici pobegli. Sumnja se da je pljačka bila "tipovana", odnosno da su napadači imali informaciju o tačnom iznosu novca koji se nalazi u kući.

