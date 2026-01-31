Muškarac zadobio povrede kada je propao lift u zgradi na Novom Beogradu.

Izvor: Kurir/privatna ahriva

U subotu popodne oko 17 časova propao je lift u zgradi na Novom Beogradu u Ulici Ivana Ribara i povrede je zadobio stariji muškarac (73), saznaje "Telegraf". Prema nezvaničnim informacijama pomenutog portala, lift je počeo da propada na višim spratovima, a onda se naglo zaustavio između prvog sprata i prizemlja.

U liftu je bio jedan stanar. On je, navodno, slomio kuk.

Stanari su čuli buku i pritekli su mu u pomoć. Pozvali su Hitnu pomoć koja ga je prevezla u KBC Bežanijska kosa gdje su mu konstatovane teže povrede.