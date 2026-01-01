Dvogodišnje dijete teško je ranjeno vatrenim oružjem u Skoplju i nalazi se u životno ugroženom stanju. Okolnosti pucnjave još nisu poznate, a policija se nije zvanično oglasila.

Izvor: YouTube/Printscreen/ MIA Media Information Agency VIDEO

Dijete (2) upucano je sinoć, 31. decembra, u glavu u Skoplju!

„Dijete, čiji identitet nije poznat, primljeno je sinoć u Kliniku intenzivne njege sa teškom prostrelom ranom glave iz vatrenog oružja“, obavijestio je danas dr Igor Merdžanovski, direktor Klinike za traumatologiju, ortopedske bolesti, anesteziju, reanimaciju i intenzivnu njegu i hitnu pomoć.

Kako je naveo, Merdžanovski je rekao da je dijete životno ugroženo.

Direktor klinike nije imao informacije o okolnostima pod kojima je dijete upucano.

Policija se još nije zvanično oglasila o ovom slučaju.