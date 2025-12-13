Vlada Republike Srpske dokapitalizovala je "Andrićgrad" sa 5,5 miliona maraka i tako gotovo u potpunosti iz vlasničke strukture istisnula opštinu Višegrad i preduzeće "Lotika" u vlasništvu režisera Emira Kusturice.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Vlada Republike Srpske dokapitalizovala je „Andrićgrad“ sa 5,5 miliona maraka (oko 330 miliona dinara) i tako gotovo u potpunosti iz vlasničke strukture istisnula opštinu Višegrad i preduzeće „Lotika“, u vlasništvu reditelja Emira Kusturice.

Vlada Republike Srpske je do sada u ovom preduzeću, koje upravlja turističkim kompleksom u Višegradu, imala 63,7 odsto vlasništva, „Lotika“ 21,8, a opština Višegrad 14,5 odsto.

Novčanim ulogom od 5,5 miliona maraka, struktura vlasništva se drastično promijenila. Vlada sada ima 99,93 odsto, Emir Kusturica 0,04 odsto, a opština posjeduje 0,03 odsto kapitala.

Podsjetimo, „Andrićgrad“ je osnovan 2011. godine. Osnivački ulog iznosio je 10.000 KM – Vlada je uplatila 2.450 KM, opština Višegrad 2.450 KM, a „Lotika“ 5.100 KM, čime je postala većinski vlasnik. Međutim, vlasnički udjeli su se vremenom mijenjali.

Vlada Republike Srpske je, prema posljednjim podacima, u ovaj projekat uložila oko 15 miliona maraka, dok, s druge strane, Emir Kusturica tvrdi da je investirao 11 miliona maraka.