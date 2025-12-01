Desetogodišnji dječak iz Ripnja primljen je u bolnicu u teškom stanju sa ubodnom ranom u stomaku, istraga o okolnostima povrede je u toku.
Desetogodišnji dječak primljen je juče u bolnicu u Beogradu u izuzetno teškom stanju sa ubodnom ranom u predjelu stomaka, saznaju mediji.
Dječaka je u bolnicu dovezla ekipa Hitne pomoći, a sumnja se da je povrede zadobio u porodičnoj kući u beogradskom naselju Ripanj. Prema nezvaničnim informacijama, dječaku je konstatovana teška povreda trbušne maramice, a rana je najvjerovatnije nanijeta nožem.
Stanje povrijeđenog dječaka je i dalje neizvjesno, a ljekari u bolnici ulažu maksimalne napore kako bi stabilizovali njegovo zdravstveno stanje.
Istraga
O slučaju je odmah obaviješteno i nadležno tužilaštvo u Beogradu, koje je pokrenulo istragu. Za sada nije poznato kako je došlo do povrjeđivanja dječaka.
"Istraga je u toku i utvrdiće se sve okolnosti pod kojima su nastale teške povrede. Policija obavlja uviđaj i prikuplja sve relevantne dokaze", navode izvori bliski istrazi.
