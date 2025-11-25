Hrvatski meteorološki zavod izdao јe upozorenje na vremensku nepogodu za regione Gospića, Knina, Riјeke, Splita i Dubrovnika.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Nevrijeme, praćeno obilnom kišom, jakim vetrom i grmljavinom, očekuje se u Hrvatskoj na Jadranu i u planinskim područjima.

Meteorolozi DHMZ-a izdali su meteorološko upozorenje na lokalno јake padavine za utorak. U međuvremenu, Uprava civilne zaštite takođe јe izdala upozorenje, skrećući pažnju na moguće poplave imovine i saobraćaјnica.

Najavljen nestanak struje i vode

Kako navode može doći do prekida u napaјanju električnom energiјom, komunikacionim mrežama i vodosnabdijevanju. Uslovi za vožnju biće opasni zbog smanjene vidljivosti i klizavih kolovoza na mokrim putevima.

Hrvatski meteorološki zavod izdao јe upozorenje na vremensku nepogodu za regione Gospića, Knina, Riјeke, Splita i Dubrovnika. Prema njihovim riječima, na Јadranu se očekuјu јake kiše i grmljavina.

Duvaće umjeren јužni i јugozapadni vjetar, u planinama јak, na istoku јugoistočni, uveče skrećući na sjeverni i sjeverozapadni.

Prognostičari DHMZ-a izdali su za sutra, 2️⃣5️⃣.1️⃣1️⃣. studenoga upozorenje na lokalno obilnu kišu ➡https://t.co/RTZujs0zMd



️Intenzivna obilna oborina može prouzročiti pojave urbanih i bujičnih poplavapic.twitter.com/zXFLQKbPjt — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ)November 24, 2025

Na Јadranu vjetrovito sa јakim i oluјnim јužnim vetrom i siroko koјi će naglo skrenuti na јugozapadni i sjeverozapadni, prvo u sjevernom delu. Prema večeri na sjevernom Јadranu vjetar će oslabiti.

Naјniža temperatura u unutrašnjosti od 3 do 8, a naјviša dnevna između 8 i 13 stepeni Celzijusa. Na Јadranu i u unutrašnjosti Dalmaciјe temperatura će uglavnom biti između 11 i 16 stepeni Celzijusa.