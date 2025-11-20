Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (Sipa) realizovali su juče opsežnu akciju na području sjeverne BiH usmjerenu na suzbijanje trgovine narkoticima, prilikom koje je uhapšeno deset osoba.

Izvor: SIPA

Aktivnosti su provedene na području Brčko distrikta, Donjeg Žabara, Pelagićeva i Orašja, gdje su izvršeni pretresi stanova, pomoćnih objekata i pokretnih stvari na ukupno deset lokacija. Jedan od fokusa akcije bila je i kaznena ustanova, s obzirom na to da je pretreseno i jedno odjeljenje Kazneno-popravnog zavoda Orašje u Orašju.

Kako je saopšteno iz Sipe, među deset uhapšenih osoba nalazi se i jedna lice koje je na izdržavanju kazne zatvora u Kazneno-popravnom zavodu Orašje. Svi oni su lišeni slobode zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela organizovanog kriminala i neovlaštenog prometa opojnim drogama, propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Tokom pretresa policijski službenici su pronašli značajnu količinu materijalnih dokaza. Otkriveno je i privremeno oduzeto oko 5 kilograma zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana, kao i tri putnička motorna vozila. Pored toga, inspektori su pronašli i oduzeli gotov novac u iznosu od 8.000 evra i 6.730 konvertibilnih maraka.

U saopštenju se navodi da su pronađeni i predmeti koji ukazuju na proizvodnju i pripremu narkotika, poput smjese za miješanje droge, vaga za mjerenje, grijalica, lampi i drugih predmeta koji se koriste prilikom izrade smjese za miješanje opojne droge. Takođe, oduzeti su mobilni telefoni, rokovnici i razne evidencije koje mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.

Nakon završene kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, šest osoba će po nalogu postupajućeg tužioca biti predato u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Navedene aktivnosti realizovane su po nalogu Suda BiH, a pod nadzorom Tužilaštva BiH, uz saradnju sa službenicima Granične policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijom Brčko distrikta.