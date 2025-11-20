Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu (Sipa) realizovali su juče opsežnu akciju na području sjeverne BiH usmjerenu na suzbijanje trgovine narkoticima, prilikom koje je uhapšeno deset osoba.
Aktivnosti su provedene na području Brčko distrikta, Donjeg Žabara, Pelagićeva i Orašja, gdje su izvršeni pretresi stanova, pomoćnih objekata i pokretnih stvari na ukupno deset lokacija. Jedan od fokusa akcije bila je i kaznena ustanova, s obzirom na to da je pretreseno i jedno odjeljenje Kazneno-popravnog zavoda Orašje u Orašju.
Kako je saopšteno iz Sipe, među deset uhapšenih osoba nalazi se i jedna lice koje je na izdržavanju kazne zatvora u Kazneno-popravnom zavodu Orašje. Svi oni su lišeni slobode zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela organizovanog kriminala i neovlaštenog prometa opojnim drogama, propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.
Tokom pretresa policijski službenici su pronašli značajnu količinu materijalnih dokaza. Otkriveno je i privremeno oduzeto oko 5 kilograma zeljaste materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuana, kao i tri putnička motorna vozila. Pored toga, inspektori su pronašli i oduzeli gotov novac u iznosu od 8.000 evra i 6.730 konvertibilnih maraka.
U saopštenju se navodi da su pronađeni i predmeti koji ukazuju na proizvodnju i pripremu narkotika, poput smjese za miješanje droge, vaga za mjerenje, grijalica, lampi i drugih predmeta koji se koriste prilikom izrade smjese za miješanje opojne droge. Takođe, oduzeti su mobilni telefoni, rokovnici i razne evidencije koje mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku.
Nakon završene kriminalističke obrade i ispitivanja u svojstvu osumnjičenih, šest osoba će po nalogu postupajućeg tužioca biti predato u dalju nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Navedene aktivnosti realizovane su po nalogu Suda BiH, a pod nadzorom Tužilaštva BiH, uz saradnju sa službenicima Granične policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Policijom Brčko distrikta.