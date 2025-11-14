Vozač "golfa" odveden je na vađene krvi kako bi bilo testirano da li u njoj ima alkohola, dok je vozač automobila zbog kog je navodno došlo do udesa, pobjegao sa lica mjesta.

U Ulici Bahtijara Vagabzade na Banjici danas se dogodila saobraćajna nezgoda kada je automobil sletio sa puta i udario dvije žene.

Vozač (21) "golfa" kretao se u smjeru ka Banjici, kada je izgubio kontrolu zbog drugog vozila, koje je ukočilo nasred puta. Do toga je došlo kada je drugi vozač htio da napravi polukružno okretanje kod razdelnog ostrva, a potom naglo ukočio.

Prema prvim informacima, kako bi izbjegao da udari u automobil, vozač "golfa" je naglo skrenuo, ali je zakačio razdjelno ostrvo, što je dovelo do toga da izleti sa kolovoza i udari jednu ženu koja je stajala na semaforu, kao i jednu koja ima improvizovanu tezgu u blizini i koja je zadobila težu povredu ramena. Iako je prema prvim informacijama navedeno da je neko zaglavljen ispod automobila, ta informacija se ispostavila kao netačna.

Na lice mjesta su, osim policije i Hitne pomoći, izašli i pripadnici vojske, jer je automobil naposletku udario u ogradu vojnog posjeda.

Vozač "golfa" odveden je na vađene krvi kako bi bilo testirano da li u njoj ima alkohola, dok je vozač automobila zbog kog je navodno došlo do udesa, pobjegao sa lica mesta. Vozač "golfa" je, kako se saznaje, kada se aktivirao vazdušni jastuk zadobio povredu ruke.

