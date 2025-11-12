Ova visoka počast predstavlja izraz zahvalnosti naroda Angole prema Titu, koji je kroz Pokret nesvrstanih pružio ključnu podršku narodima Afrike u njihovoj borbi protiv kolonijalizma i za pravo na samoodređenje.

Izvor: Profimedia

Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić saopštio je da je predsjednik Republike Angole Žoao Manuel Laurenso, posthumno odlikovao Josipa Broza Tita Ordenom časti Republike Angole, za zasluge u borbi za nezavisnost te zemlje, kao i za doprinos konsolidaciji mira i razvoju Angole, prenosi CdM.

Tokom šezdesetih i sedamdesetih godina, Jugoslavija pod Titovim vođstvom bila je važan saveznik afričkih oslobodilačkih pokreta, uključujući i one u Angoli, pružajući političku, logističku i moralnu podršku njihovoj borbi za slobodu.

Kao jedan od osnivača Pokreta nesvrstanih, Tito je prepoznao značaj afričkih revolucija i izgradio mostove solidarnosti između zemalja koje su težile nezavisnosti i socijalnoj pravdi. Angola je, kao jedna od tih zemalja, ovim gestom odala priznanje lideru koji je decenijama ranije stao uz nju u njenoj borbi za slobodu.