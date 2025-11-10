Nesreću je izazvao Jasmin Ponjević, koji se kasnije fizički obračunao.

Nevjerovatan video snimak iz mesta Trnovi kod Velike Kladuše jutros je postao viralan na društvenim mrežama. Nakon sudara dva automobila, došlo je do fizičkog obračuna i tuče, u kojoj je povrijeđeno nekoliko ljudi.

Kako saznaje Dnevni avaz, nesreću je izazvao Jasmin Ponjević, koji se kasnije fizički obračunao. Sa njim je bio i njegov maloljetni sin, koji je sjedio na suvozačkom sedištu Golfa i usmjerio automobil na ljude. Sin je kasnije pobjegao.

"Događaj je evidentiran, policija sprovodi istragu i dvoje ljudi je u pritvoru. Ne mogu da kažem više od toga, s obzirom na to da je riječ o jednoj maloljetnoj osobi", rekli su iz policije za Avaz.