Stanarima jedne zgrade u Šapcu prijeti smrću komšija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Stanare zgrade u Hilandarskoj ulici u Šapcu uznemirila je poruka koja je ostavljena na ulaznim vratima zgrade, piše „Glas Podrinja“. U poruci se prijeti smrću osobi koja je navodno izvadila sijalicu ili polomila staklo, pominje se i maltretiranje u podrumu, kao i prijetnja vlasnicima pasa koji ne čiste za svojim ljubimcima.

„Ko god je izvadio ovo sra**e (sijalicu), polupao staklo prije nekoliko mjeseci, itd... biće vezan u podrumu, maltretiran do smrti i bačen svinjama u Mačvanskom Pričinoviću. Takođe, čiji god pas sere ispred ove zgrade, a govna nepočišćena, isti će biti otrovan i bačen istim onim gore navedenim svinjama.

Što je najbitnije, mirno ću spavati. Srdačan pozdrav“, navodi se u prijetećoj poruci.

Stanari zgrade su vrlo uznemireni

Stanari su rekli za pomenuti portal da su vrlo uznemireni, ne mogu da vjeruju da ovakva osoba živi među njima. Posebno se plaše za svoju djecu.

"Ovo je zaista uznemirujuće, morbidno i zaprepašćujuće. Karton je jutros osvanuo na vratima, ne znamo ko je ovo napisao i ostavio. Najstrašnije je što je napisao da će posle svega mirno spavati. Monstruozno, šta bih drugo rekla", rekla je stanarka ove zgrade.