Navodno je izbio navijački sukob u srednjoj školi u Beogradu.
Učenik (16) srednje škole u Beogradu pretučen je čekićem po glavi danas i prevezen je hitno u Urgentni centar sa teškim povredama po glavi i tijelu, saznaje "Telegraf". Njega su, navodno, prema saznanjima pomenutog portala, pretukla trojica NN mladića.
Oni su pobjegli nakon napada, a dečak je prevezen u bolnicu i na svu sreću se nalaze van životne opasnosti. Kako su rekli svjedoci, napadači su od žrtve napada tražili da skine i preda im duks partizanove navijačke grupe "Zabranjeni".
On je to odbio i počeli su da ga udaraju rukama i nogama. Jedan učenik je ispričao da su ga tukli čekićem po glavi.
Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da su ga napali navijači Crvene zvezde.
(Telegraf/MONDO)