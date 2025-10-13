Ž.N. je policiji rekla je samu sebe ranila nakon svađe sa suprugom.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Žena Ž. N. (46) primljena je rano jutros u Urgentni centar u Beogradu sa ranom od vatrenog oružja Ona je, nezvanično, upucana u nogu iz pištolja.

Ž.N. je policiji rekla je samu sebe ranila nakon svađe sa suprugom. Ova informacija se provjerava i sa njenim partnerom biće obavljen razgovor.

Prema poslednjim informacijama, ranjena se nalazi van životne opasnosti. Prema njenim riječima, svemu je prethodila svađa supružnika. O slučaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo.

(Telegraf, Mondo)