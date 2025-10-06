Zubar u Albaniji je uhapšen zbog ubistva iz nehata.

Izvor: Kurir/printscreen gsh.al

Doktor stomatologije R.Xh uhapšen je u Albaniji zbog ubistva iz nehata, piše "Albanian Post". On se sumnjiči da je odgovoran za smrt dječaka Brajana Spahiua (3).

Uhapšeni su i I.Xh i M.G. zbog saučesništva u ubistvu iz nehata. Hapšenja je izvršila policija nakon što su forenzički stručnjaci iz Italije dostavili svoje nalaze.

Ovaj slučaj iz Tirane je žestoko potresao albansku javnost. Deda dječaka je ranije za albanske medije ispričao da je odveo unuka zbog rutinskog čišćenja zuba, ali su zubari predložili operaciju na koju su roditelji pristali.

Kada je završena operacija, dječak je ubrzo kod kuće počeo da se osjeća loše. Roditelji su odmah zvali privatnu kliniku u kojoj je dječak operisan, ali se niko nije javljao.

Uprkos naporima ljekara, stanje dječaka je bilo sve gore. Nažalost, dječak je preminuo 1. oktobra 2023. godine.