Masovna tuča izbila je u Bačkoj Palanci, korišćen je i molotovljev koktel.

Izvor: Instagram/backapalankadesavanja/printscreen

Na društvenim mrežama pojavio se strašan snimak masovne tuče u Bačkoj Palanci na kom se vidi grupa maskiranih mladića kako trči ulicom. Prema navodima sa "Instagram" stranice "Bačka Palanka dešavanja", oni su imali palice, a korišćen je i Molotovljev koktel.

"Usred bijela dana, grupa maskiranih momaka trčala je kroz centar Bačke Palanke, naoružani palicama i bacili su Molotovljev koktel", navodi se u objavi pomenute "Instagram" stranice.

Na snimku se vidi grupa mladića kako viče dok trči. Na kraju se vidi kako na asfaltu kulja gust crni dim, nije poznato da li ima povrijeđenih i ko se sukobio usred dana.