Đorđe (18) porijeklom iz Srbije ubio je radnicu u dječijoj ustanovi u Oslu.

Izvor: dagbladet.no/Printscreen/društvene mreže/printscreen

Đorđe V. (18), porijeklom iz Srbije, optužen je za ubistvo Tamime Nibras Juhar (34) u Oslu u Norveškoj. Prema pisanju medija, osumnjičeni mladić je srpskog i njemačkog porekla.

Do zločina je došlo u nedelju oko 1.15 sati. Tamima Nibras Juhar, koja je rođena u Etiopiji, ubijena je na poslu u ustanovi za zaštitu djece u Kampenu u Oslu.

Osumnjičeni je identifikovan kao Đorđe Vilms, prema tri nezavisna izvora sa kojima je razgovarao Document.no. Ima i njemačko državljanstvo.

Osamnaestogodišnji mladić je živio u ustanovi kao deo dobrovoljnog programa post-nezavisne njege, kako bi naučio da postane samostalan.

Navodno je davao krajnje desničarske izjave tokom ispitivanja, a optužen je i za terorizam. Kako se navodi, planirao da povrijedi i druge ljude.

Đorđe V. je imao 17 godina kada je došao u centar pažnje policije, zbog ponovljenih desničarskih ekstremističkih izjava i prijetnji upućenih javnim službenicima. PST je objavio da su primili prijave o zabrinutostima u martu 2025. Tada je prijavljen zbog prijetnji upućenih javnom službeniku.

On nije državljanin Norveške i rođen je u inostranstvu, ističu mediji.

Đorđe je uhapšen oko 4 sata ujutru u centralnom Oslu nakon što nije platio taksi. Posjedovao je ubodno oružje i rekao je da je želio da napadne džamiju.

Šefica zajedničke organizacije, Marijana Solberg, pozvala je na odgovore o tome zašto je žena bila sama na poslu. Među advokatima i stručnjacima je dobro poznato da mnogi stanovnici takvih ustanova mogu biti opasni, posebno zato što je počinilac bio pod istragom zbog nekoliko slučajeva prijetnji.

Prema pisanju TV 2, mladić je veći dio svog života proveo u Norveškoj i dugo je bio u sistemu zaštite djece.

(Kurir/MONDO)