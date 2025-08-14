Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se o aktuelnoj situacijama na ulicama u Srbiji.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u telefonskom uključenju za Informer TV govorio je o aktuelnim dešavanjima u Srbiji i hapšenjima u Beogradu.

"Najprije, ono što mislim da je veoma važno, to je da su ljudi večeras mogli sve da vide. Prethodnih dana je neko mogao da izmišlja i da kaže da su pristalice SNS napali nekoga, pa je došlo do reakcije divnih građana, divne djece. Večeras su svi vidjeli da su ti 'divni građani', ljudi koji vrše mnoga krivična djela i vrše teror. Sve su jasno vidjeli večeras. Sjutra će država bolje da reaguje nego što je večeras u Novom Sadu. Moram da snosim krivicu za to što neki državni organi nisu u stanju da rade svoj posao. Povrijeđen je jedan pripadnik UKP", rekao je Vučić.

"U svakom slučaju, država ima još mnogo posla, biće još mnogo uhapšenih. Ja želim da se izvinim svim onim ljudima koji mi govore da je vrijeme za vanredno stanje, da je vrijeme da se izvede vojska na ulice. Ja znam da u ovoj zemlji ima sedam miliona predsjednika i da svaki zna bolje od mene šta treba činiti. Molim samo one ljude koji znaju da želim dobro našoj zemlji, da znaju da ću da mjerim svaki potez sa saveznicima, ali da neću da dovodim Srbiju u poziciju u kojoj će biti rupa na bilo čijem tepiju. Pravna država moraće da radi. Batinaši i ovi koji su ogoljeni neprijatelji svoje zemlje, ovo ne može da radi normalan čovjek, oni će morati da odgovaraju", poručio je.

Vučić se oglasio i o svom putovanju u Kinu i naglasio da, ako ne bude mogao, neće ići.

"Ja od svoje otadžbine nemam ništa važnije i ništa preče. Ja nemam ni kuće ni vile u inostranstvu kao oni što progone naše ljude na ulicama. Ja ću biti uz svoj narod. Ljudi ne treba da brinu, mi smo sagledali sve večeras, kako i na koji način ko se gdje i odakle okuplja, ko sa koje strane iz kojih zemalja to čini".