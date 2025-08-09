U četvrtak oko 20 časova policija je dobila dojavu da je na Tisi u Novom Bečeju nestao muškarac.

Izvor: Kurir/Ana Paunković

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastavili su potragu za muškarcem koji je u četvrtak uveče nestao u rijeci Tisi kod Novog Bečeja. Prema prvim informacijama, muškarac je ušao u vodu i više nije izronio. Potragu su započeli vatrogasci, a priključili su im se i ronioci Žandarmerije.

Prema riječima mještana, muškarac je bio u društvu žene kada je skočio u rijeku Tisu. On je zatim izronio i otplivao nekoliko metara napred, a onda se okrenuo i rekao da se davi. Oni su prvo mislili da je neka neslana šala u pitanju, međutim on više nije isplivao.

"Kažu da je skočio sa splava i da više nije izronio, tako sam čuo", kaže jedan od zaposlenih u susjednom restoranu.

U potragu su se uključili i mještani, među kojima je i vlasnik čamaca koji su pokušao da pomogne u pretrazi ijreke. Ipak, do sada nema nikakvih tragova nestalog muškarca.

"Sinoć ga je tražila žandarmerija, a potraga se nastavila i danas. I ja sam išao sa čamcem da pomognem koliko mogu, ali nisam ništa vidio. Strašno je to što se dogodilo", izjavio je jedan od mještanin.

Nakon što u neposrednoj blizini mjesta nestanka nije pronađeno ništa sumnjivo, potraga je proširena nizvodno, uz intenzivnu pretragu obale i korita rieke.

Mještani navode da je ovaj slučaj ipak čudan, jer je u ovom periodu godine Tisa izuzetno mirna.