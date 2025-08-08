Poznat je motiv dvostrukog ubistva u Bosanskom Šamcu.

Izvor: BN TV/Screenshot

Rano jutros uhapšen je Ranko J, osumnjičen za dvostruko ubistvo supružnika u selu Donja Slatina kod Šamca. Motiv ovog stravičnog zločina, kako se sumnja, leži u ljubomori koja je tinjala više od dvije decenije.

Za njim se tragalo juče od 19 časova do jutros kada je uhapšen zbog sumnje da je u selu Donja Slatina ubio supružnike Nedeljku I, i Gorana I, te ranio Nedeljkinog brata Milutina T.

Sumnja se da je motiv ubistva ljubomora, odnosno to što je Jaćimović godinama bio zaljubljen u Nedeljku. Prema nezvaničnim informacijama njih dvoje su se zabavljali prije više od dvije decenije, ali ni nakon što je svako otišao na svoju stranu i stvorio svoju porodice Jaćimović svoju zaljubljenost nije krio. Navodno joj je slao pisma i slično.

Kritičnog dana Nedeljka je bila u posjeti kod svog brata Milutina Trifunovića, kada je naoružani Ranko došao u dvorište i ubio Nedeljku i njenog supruga Gorana, dok je Milutina ranio.

Nakon pucnjave Milutin je prevezen u dobojsku bolnicu "Sveti apostol Luka", radi ukazivanja ljekarske pomoći.

(atvbl/MONDO)