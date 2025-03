Novi detalj ubistva Nikole Stankovića (27) Pivceta u Kaluđerici.

U ubistvu Nikole Stankovića (27) zvanog Pivce, koji je likvidiran 21. decembra prošle godine dok je s vjerenicom spavao u porodičnoj kući u naselju Kaluđerica, prema najnovijim otkrićima iz istrage, učestvovalo je najmanje sedam osoba koje su identifikovane. Istraga je nedavno proširena na još četvoricu osumnjičenih.

"Za učešće u ubistvu, istraga je proširena protiv Nurija N. (47), državljanina Sjeverne Makedonije iz Tetova, kao i Filipa A. (29), koji su u bjekstvu, zatim Petra Ž. (22) i Alekse N. (28). Ranije su uhapšeni i Veljko E. (26), Đorđe M. (39) iz Aranđelovca kao i Željko D. (24). Veljko E. i Željko D. su "pali" u centru Beograda i to u filmskoj potjeri u Bulevaru kralja Aleksandra, kada su pokušali da pobjegnu od policije. U "škodi" u kojoj su bili tada je nađen i pištolj", objašnjava sagovornik.

Osumnjičeni iz Tetova priveden u Prištini?

Nuri N., državljanin Sjeverne Makedonije koji se sumnjiči da je direktno učestvovao u ubistvu Nikole Stankovića Pivceta, prema pisanju medija iz Prištine, nedavno je uhapšen na Kosovu i Metohiji, zbog sumnje da je počinio više razbojništava u Prištini. Kako navode, on je u trenutku hapšenja kod sebe imao falsifikovana dokumenta.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni za učešće u mafijaškom ubistvu, nedeljama su planirali zločin sve dok kobnog jutra, u ranu zoru, oko 4.25 sati nisu uletjeli u spavaću sobu u kojoj je Pivce spavao pored vjerenice. Prethodno su, petnaestak dana ranije, kako navodi izvor Kurira, nabavili "micubiši" kojim su se dovezli na mesto zločina, "škodu" koju su koristili za bjekstvo, iznajmili "štek stan", nabavili oružje, rukavice, pancire, lažne tablice, pronašli mjesto za paljenje automobila i osmatrali kuću žrtve.

"Veljko E. je iznajmljenim "poršeom" obilazio i adresu na kojoj je stanovao Stanković. Kobnog jutra, on, Đorđe M. i Nuri N., kako se sumnja otišli su do kuće u Kaluđerici, ostavili upaljen motor "micubišija" na koji su prethodno stavili i lažne tablice, preskočili ogradu i dotrčali do vrata kuće u kojoj su znali da je Stanković, jer je bio u kućnom pritvoru s nanogicom. Jedan je nosio pušku, a dvojica pištolje. Kundacima su polomili staklo na vratima, i s unutrašnje strane otključali vrata koja su potom otvorili i kroz hodnik direktno utrčali u spavaću sobu. U sobu su uletjela dvojica, dok je treći ostao sa automatskom puškom ispred ulaznih vrata, najvjerovatnije da bi bio podrška ukoliko se nešto neplanirano dogodi", otkriva izvor Kurira kako se, prema sumnjama istražitelja, odigrao zločin.

Utrčali u sobu

Prema njegovim riječima, dvojica osumnjičenih koja su utrčala u spavaću sobu, za koju su najvjerovatnije tačno znali gdje se nalazi, iz dva pištolja pucala su u Stankovića, ali je jedan metak pogodio u ruku njegovu verenicu.

"Čim su završili, istrčali su iz kuće, utrčali u "micubiši", koji je ostao upaljen, a zatim se odvezli do zemljanog puta gdje su ga i zapalili. Prešli su u "škodu" koju su, kako se sumnja, tu prethodno ostavili Aleksa N. i Petar Ž.", dodaje izvor.

Filmska potjera policije u Bulevaru

Veljko E. (26), jedan od osumnjičenih za ubistvo Nikole Stojanovića Pivceta uhapšen je u spektakularnoj, filmskoj potjeri krajem decembra prošle godine u Beogradu. Policija je, anime, kod zgrade Pravnog fakulteta u Bulevaru kralja Aleksandra uočila muškarca u crvenoj "škodi" za kojim je bila raspisana potjernica zbog sumnje da umiješan u Stankovićevo ubistvo, da bi posle jurnjave kroz centar grada uspjeli da ga sustignu kod Batutove ulice gdje je osumnjičeni pokušao da pređe u suprotnu traku i nastavi da bježi u pravcu centra grada. Policajci su mu tada vozilima prepriječili put i ogradili sa svih strana, nakon čega je Veljko E. uhapšen.

"Čula sam škripu guma, pogledala kroz prozor da vidim o čemu je riječ i videla da se nešto dešava ispred zgrade. U tom momentu su policajci izvlačili nekog mladića iz kola. Sve je bilo jako brzo, oni su vikali na njega, a taj uhapšeni je ćutao, djelovao je kao da je uplašen i da ne zna šta ga je snašlo", ispričala je tada sagovornica Kurira.

