Naš glumac Slobodan Ćustić (66) ponosni je tata šestoro dece.

Glumac Slobodan Ćustić je u srećnom braku sa 23 godine mlađom suprugom Jelenom, sa kojom ima četvoro dece koja nose nesvakidašnja imena - sinove Vasilija Vida, Tanasija i Ozrena, te ćerku Zariju. Iz prvog braka, glumac ima još dva sina - Nikolu i Ljubomira.

Ono što je zanimljivo, jeste da Slobodanov najstariji sin sada ima 45 godine, dok najmlađi ima 7, o čemu je on pričao u jednom intervjuu pre više od četiri godine, kada su oni bili četiri godine mlađi.

"Imam petoricu sinova i ćerku, princezu. Najmlađi sin ima 3 i po godine, a najstariji 41. Sve može da se postigne kada je čovek dobro organizovan, a kako se moja Jelena i ja sve lepo dogovorimo, onda nam uvek teče med i mleko'', rekao je poznati glumac u emisiji "Kec na jedanaest" pre 4 godine, a Jelena je njihovo dvoje mlađe dece rodila kod kuće, o čemu je i sama jednom prilikom javno govorila.

Jelena se porodila u kući

"Porođaj kod kuće planirala sam još sa Vasilijem, ali nisam imala hrabrosti. Sada mi je krivo što to nisam uradila. Kad sam se porađala sa Zarijom, nimalo se nisam plašila", pričala je Jelena nakon što je prvi put iskusila porođaj u svom domu, dodajući da je bila okružena najmilijima.

"Mali Tanasije je spavao, a stariji Vasilije je želeo da gleda taj veličanstveni čin. Babica Divna, koja je specijalizovana za porođaje kod kuće, bila je oduševljena mojom smirenošću. Kada je pupčana vrpca prestala da pulsira, moj suprug ju je svečano presekao. Sve je proteklo u najboljem redu i čim sam se porodila, beba mi je bila na grudima i posle četiri minuta je počela da sisa", ispričala je Jelena, koja posle porođaja kod kuće nije išla u bolnicu."

"Babica je pogledala bebu i ustanovila da je sve u redu. Mene nije pregledala jer nisam imala nikakvu ranu, pa nije ni bilo potrebe. Dva sata posle porođaja prala sam sudove. Komšinica koja nam je stigla u posetu nije mogla da veruje šta radim. Porodila sam se i život se odmah nastavio", rekla je supruga Slobodan Ćustića svojevremeno, pisao je "Hello".

Glumac je nedavno gostovao u emisiji "Ekskluziv" na Prvoj Tv, gde je na pitanje da li se umorio objasnio: "Ja imam četvoro male dece, i treba njih održavati i razvoziti, i tako dalje... Ja uvek ustajem prvi pre njih, da bi ih probudio, tako da sam ja hronično neispavan čovek, i onda meni nije problem da zaspim za volanom."

"Moj Vasilije Vid je sad tinejdžer, i počinje da se brije. On bi hteo da ojača, da se vidi da je muškarac, i ja mu kažem - nemoj sine, nema potrebe, sad ćemo ove dve tone peleta da ubacimo to ti je jedna dobra aktivnost. Poslušao me je. Dobra su mi deca", govori glumac koji je sa 28 godina upisao FDU, te naglasio da je bio "najstariji student glume u bivšoj Jugoslaviji."